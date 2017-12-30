〈台北都會〉東北角3衛所 建置長照服務網

2017-12-30

準地區醫院模式 照顧偏遠地區

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市東北角偏遠地區平溪、雙溪和貢寮區，面臨高齡化及醫療照護資源不足困境，衛生局建置偏遠地區長照服務網，讓平溪衛生所成為失智照護據點、雙溪衛生所成為長照及輔具支援基地、貢寮區則是廿四小時緊急醫療站，守護長輩醫療健康；市長朱立倫指三個衛生所以「準地區醫院」模式，並結合企業與社團資源，公私協力支持偏遠地區長照。

家住雙溪山區的計阿姨，四、五年前因頸椎壓迫神經，引發左手麻、酸、痛，嚴重到無法入眠，每天去台大醫院復健，轉搭車程來回需要四小時，直到兩年前雙溪衛生所成立附設物理治療所，加上裕融企業的格上租車派車免費交通接駁服務，讓她節省很多時間及費用。

朱立倫說，台灣進入高齡化社會，照顧長者是政府的責任，新北市有四十九萬位六十五歲以上長者，比率約十二％，但在平溪、雙溪、貢寮、萬里、金山或坪林山區等地，人口高齡化更明顯，東北角地區也都超過廿％，市府近年大力推動老人共餐、銀髮俱樂部、公共托老中心，並於缺乏醫療資源的東北角地區，結合後送醫院、在地醫療，讓平溪、雙溪、貢寮三個衛生所轉變成「準地區醫院」模式，且設置物理治療所提供失智診療，再由台北慈濟、汐止國泰、雙和等後送醫院支持，讓偏遠地區民眾獲得更好的醫療照顧。