〈台北都會〉降轉念美妝美髮 首征日本奪金

2017-12-30

晚宴包頭化妝 范冰莎技壓各國

〔記者葉冠妤／新北報導〕黎明技術學院化妝品應用系三年級的范冰莎，今年十一月第一次出征海外，前往日本參加SPC（SUNNY PASSION CHAIN組織）GLOBAL日本決勝大賽，廿多組比賽項目、一萬多名選手中，一舉在晚宴包頭化妝國際組打敗日本、韓國、泰國、新加坡、中國等國近卅名強勁對手，勇奪金牌。

范冰莎際遇特殊，她原本在屏東科技大學就讀社工系，歷經家庭革命後，才降轉到黎明技術學院，靠著天生巧手，屢屢在中華奧林匹亞、OMC（Organisation mondiale coiffure，世界美髮美容協會）世界盃台灣賽等指標性大賽奪獎，向家人證明她的個人天賦。

黎明師長鼓勵、補助 挑戰圓夢

過去雖有不少機會到法國等地參加國際性賽事，礙於家裡經濟負擔不起，平常得半工半讀的范冰莎只好打消念頭，今年十月她參加SPC GLOBAL台灣初賽，四百多名選手競逐，她個人就獲兩金一銀，在黎明師長的鼓勵與經費補助下，終於趕在截止前報名，當時距離比賽只剩廿天。

范冰莎的指導老師簡美姬表示，為了設計出符合日本審美觀的典雅包頭，她做足功課，直到比賽前一天仍在更動造型，找出保有日式風味卻又創新的髮型；范冰莎則說，日本晚宴包頭著重線條乾淨、順暢，不能有一絲毛燥，她在台灣練習時從未順利在卅分鐘內梳完一顆頭，練到滿手是繭，「第一次覺得自己像個笨蛋。」

范冰莎說，自己拿手在彩妝，梳頭並不在行，好在同學相挺當模特兒讓她練習，賽前天天在學校練到深夜，比賽前兩天還關在日本飯店裡沒日沒夜地練梳，更一度因為梳不起來，央求老師改簡單髮型，沒想到她被激發出潛能，梳出有史以來最好的包頭。

原本對拿獎不抱期望，因為堅持，讓她第一次出國比賽就打敗各國好手奪金，范冰莎指，親眼見識到日本人在會場布置、比賽流程的精緻度，大開眼界，也深深感受到自己的不足，回國會勤加精進，挑戰更高難度任務。