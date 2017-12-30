〈台北都會〉北市試辦春節交通預報 明年初上網

2017-12-30

〔記者黃建豪／台北報導〕因應春節、過年期間市區容易塞車，台北市長柯文哲盼建立如同天氣預報的「交通預報」功能，為此，交通局參考國外案例，以近兩年車輛偵測器資料，雖達不到預報程度，但已觀測出春節期間的車流趨勢，提供春節前易壅塞的時段、路段，發現春節前三週，市區主要幹道車速就可能會有明顯下降，且從下午三時以後就有塞車可能，節前十二小時，車速恐低於每小時卅公里，完整資訊預計明年初將上網公告，並派遣交通警察加強警戒與疏導。

春節前3週 市區幹道變壅塞

交通局參考國外交通預測系統，二○一六年、二○一七年的台北市春節前五週車流變化狀況，發現從春節前三週起，市區主要幹道車速就有明顯下降，而春節前一週起，從上午十一時車流就會增加，相較平日多是下午五時至八時車速偏慢，春節前，恐提前於下午三時車速就開始下降，此外，二○一六年車況變差處達八十四處、二○一七年僅十七處，兩者差異與二○一六年天氣狀況不佳有很大的關係。

交通局亦預測明年春節前十二小時，車速恐低於每小時卅公里的路段，包含中華路、中山北路、中山南路、建國北路、建國南路、敦化南路、光復北路、光復南路、基隆路、民生西路、南京西路、市民大道、鄭州路、忠孝東路、信義路、港墘路、民族東路、復興北路、民權東路，實際塞車區域路段、塞車方向與時段，則將於下週公布在交通工程管理處網站。

快速道路部分，則同樣有春節前十二小時起，車速可能下降至低於每小時四十公里的路段，以水源快速道路及堤頂大道（港墘至中山高段）為主。

但交通局也說，目前仍做到的「預測」，只是以統計資料來推測，後續會針對特定區域，做交通模型的建立，並對特定範圍做預測，讓資訊更精準，但要做到「預報」程度，可能較為困難，針對明年春節前車流的預測內容將公告上網，並由警察局於易壅塞路段加強執法與路口淨空。