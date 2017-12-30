〈台北都會〉北市首條全電動公車路線 明年8月上路

2017-12-30

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公車交通路網堪稱國內最成熟，但電動公車始終掛零，即使每年編列三千萬元補助經費，但因技術、成本問題，連年申請率為零，直到今年才規劃要做純以電動公車營運的路線，將以新闢全新路線方式，從木柵動物園開往松山火車站，供文山區民眾往返信義區與松山火車站。

動物園到松山車站

依公運處規劃，新路線將行經木柵動物園、政治大學、信義快速道路、台北市政府周邊，再到松山火車站的純電動公車路線，今年底甫完成審議後，由欣欣客運得標，業者須籌備十二輛電動公車，給予八個月準備期，在二○一八年八月前須上路營運，屆時松山車站至動物園路線將以電動公車行駛。

公運處說明，該公車路線將是北市首條純電動的低地板公車行駛路線，初期為尖峰時段每廿分鐘一班、離峰時段每六十分鐘一班，後續視需求再加密班次服務；其行駛動線係透過信義快速道路串聯動物園至松山車站廊帶，沿途會經過十一所學校、四個捷運車站及貓空纜車站，並與羅斯福路、信義及忠孝等三條即將新闢的幹線公車交會。

公運處也說，雖國內電動公車技術逐漸成熟，但過去北市及其他縣市電動公車運行經驗不佳，以二○一六年試辦的三輛電動公車為例，北市頻密的班次、站距，對當時一顆電池充飽電只能跑六十公里的電動公車來說很難突破，業者仍普遍多有疑慮。

欣欣客運則表示，距離行政院長賴清德宣示的全面使用電動公車還有十二年，電動公車電池貴、消費期限又短，但既然是未來趨勢，就先申請來當北市的領頭羊，將找到符合需求的電池，坦言很可能會虧，但虧多虧少要看載客量，等上路後再看情況。