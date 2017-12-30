〈台北都會〉北市幹線公車再11線 明年4月到位

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市今年推出五條號稱「類捷運」的幹線公車後，已確定明年四月將再推出十一條幹線公車，均從既有路線調整，民眾恐得花時間適應新名稱和路線，但屆時轉乘捷運、公車、快速公車、幹線公車都有一段票八元的半價優惠，同時，研議已久的公車、捷運定期吃到飽月票，雖確切價格尚未敲定，但也預估會在明年四月推出，盼一口氣提升大眾運輸工具的搭乘率。
一階5路線 今年7月已上路
台北市規劃八橫、八縱，共十六條幹線公車，第一階段仁愛、民生、內湖、敦化、松江新生五條幹線公車今年七月先上路後，取代原有公車路線，以微調區域路線、新增不同識別標章方式，與一般公車做區隔，原定明年上半年前就位的其餘十一條，因應公車業者已趕在今年底前完成選拔，昨在台北市政府交通會報上，也確認將在明年四月上路。
交通局目前規劃，第二階段十一條幹線公車，分別為忠孝、信義、和平、南京、民權、中山、羅斯福、基隆、重慶、復興及承德幹線，將不是新路線，而是從既有路線轉型，以忠孝幹線為例，就會從原本就行駛忠孝東路的三重客運二三二路線調整。
公共運輸處指出，隨著捷運二期路網成形，二○一三年至二○一六年的公車運量逐年下滑，今年因第一階段幹線公車上路有○．五％回升，等於每天增加六千搭乘人次，過去下滑原因，是因為民眾多希望行車路線能直達目的地，一旦路線繞彎，就會降低搭乘意願，因此調整後的幹線公車，除了尖峰時段四到六分鐘就有一班的高密度班次外，也會盡量符合民眾的直達需求。
台北市秘書長張哲揚指示，隨著快速、幹線公車陸續上路，加上定期票明年要跟著推出，要確實讓搭大眾運具的人數增加，還要做區域性分析，評估有沒有整併、減少路線需要，公車與捷運的乘客互動也要觀察，並統計汽機車等私人運具的使用率影響狀況。
月票吃到飽 明年4月推出
而提到俗稱「吃到飽」的雙北大眾運具卅天定期票，目標鎖定在第二階段幹線公車上路的明年四月同步推出。交通局官員表示，屢次被嫌貴後，目標金額訂在一千五百元左右，但確切金額還沒定案。