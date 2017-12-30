〈台北都會〉雙北捷運兒童優惠 朱︰各有考量

2017-12-30

否認打腫臉充胖子

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北市政府宣布台北捷運優惠兒童六折，新北市長朱立倫廿七日也宣布跟進，並且將優惠增加至五折，引發雙方微妙的比較心結，朱立倫昨天否認新北市「打腫臉充胖子」，雙方的優惠福利「各有考量，應彼此尊重」。

議員批不尊重議會

台北市宣布給六至十二歲兒童搭乘台北捷運六折優惠後，朱立倫也決定跟進，並且比照新北市區及聯營公車兒童票折扣，予以五折優惠，硬是比台北市還低一折，引發外界對雙北較勁聯想，議會也感到錯愕，綠營議員李坤城說，捷運兒童優惠是好事，但是市府未循追加預算方式讓議會審查通過，感覺不尊重議會，而且在市庫負債一千多億元的沈重負擔下實施，的確給人「打腫臉充胖子」的感覺。

兩個月前率先在議會提案建議的李坤城說，朱立倫之前不同意，理由是「市府財力不足」、「政策要全國一致」，如今突然說要實施，預估所需五千萬元經費由交通局年度預算中勻支，顯然是交通局浮編預算。

藍營議員林金結說，雙北共同生活圈，難免被比較，議員先前都全力爭取實施捷運兒童優惠，他肯定朱立倫從善如流，既然是民眾的期待和需求，就沒有「打腫臉充胖子」的問題。

交通局長王聲威說，交通局已行文台北、高雄和桃園捷運公司，以及票證公司，說明新北市的優惠政策，新北市兒童搭乘外地捷運同享優惠，由新北市補貼票價，但他指出，市府還是期待由中央協調全國一致性做法。