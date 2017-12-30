〈台北都會〉機捷調降票價 挨批獨厚A7體育大學站

2017-12-30

A7站到A1北車 明年起降10元

〔記者葉冠妤、謝武雄／綜合報導〕桃園機場捷運為刺激運量，明年元旦起針對A7體育大學站調降票價，A7體育大學站搭到A1台北車站的票價從八十元降價至七十元，此舉卻引起共同生活圈的A8長庚醫院站、A9林口站搭乘民眾反彈，批桃捷獨厚特定站點；A6泰山貴和站爭取將票價從五十元調至卅五元多次未果，同樣大呼不公平。桃園捷運公司反駁，指A7體育大學站往北各站都優惠五到十元，沒有所謂獨厚。

桃捷公司︰A7往北各站都優惠

機捷A9林口站搭到A1台北車站票價八十元，A6泰山貴和站到A1台北車站則要五十元，今年初通車時，林口跟泰山在地不斷要求調降票價，新北市議員宋明宗就指出，A5泰山站到A1台北車站只需要卅五元，但同屬生活圈的A6泰山貴和站卻硬是貴了十五元，票價制定方式明顯不合理。

新北市議員蔡淑君則表示，A7體育大學站、A8長庚醫院站屬桃園市，A9林口站屬新北市，但為共同生活圈，就算桃捷只照顧桃園市民，A8長庚醫院站也算在桃園，應一併降價才對，更何況A9林口站外道路壅塞嚴重，若政府要鼓勵搭乘大眾運輸交通工具，機捷應該要讓人人都搭得起，有感票價，才能真正提升運量。

新北︰應優惠A9林口至A2三重區間

新北市交通局回應，新北市先前在董事會不斷強調，也透過書面表達，與其他站點相比，A7體育大學站外人煙罕至，非潛在運量最高的車站，建議擴大優惠調整至A9林口站至A2三重站區間，且機場捷運為全民共有，針對單一車站調整並不恰當。新北一直以來都主張全線普通車費率應比照台北捷運計費基準，降低票價才能吸引更多人搭機捷。

桃捷公司則表示，優惠為A7體育大學站往北各站優惠五到十元，涵蓋新北市A2三重站至A5泰山站，試辦專案對所有從A7體育大學站往返雙北市工作、就學、觀光的旅客均受惠，並非獨厚桃園市民。

桃捷公司強調，本次「綠色運輸、提升運量試辦專案」是檢視各站條件，除篩選運量提升潛力最高的車站，也考量各站聯外交通，經檢視A7體育大學站周邊交通條件屬孤島型交通，A8長庚醫院站、A9林口站周邊對外交通條件皆優於A7體育大學站，故評估A7體育大學站實施優惠效果最佳。