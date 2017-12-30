〈北部〉宜蘭迎曙光 叩鐘祈福擁抱光明

2017-12-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕元旦宜蘭迎曙光活動邁入第六屆，宜蘭縣政府邀各地民眾，在後天元旦清晨五點三十分，齊聚佛光大學小巨蛋共同迎接新年第一道曙光，現場還有ipad可摸彩；縣府表示，明年適逢狗年，活動主題「台灣有夠好」取自狗的諧音，並以台灣土狗為主設計，希望台灣在新的一年變得更好。

明年元旦迎曙光活動，宜蘭依照往例，安排佛光大學太鼓社表演，叩鐘祈福儀式則襯托磅礡鼓聲，氣勢撼動全場。重頭戲敲祈福鐘，今年邀請八歲歐陽光與六歲歐陽明兩兄弟參與敲鐘儀式，讓與會者在迎曙光的過程，可以跟他們擁抱，象徵在新的一年「擁抱光明」。

佛光大學也提供迎曙光「平安粥」、「幸福茶」供民眾吃平安、暖身心；同時由「同根生樂團」、「彭丞佑踢踏舞」揭開活動序幕，「告五人樂團」則帶來壓軸演出。

縣府指出，今年提供iPad、力麗威斯汀度假酒店知味西餐廳雙人餐券、橘之鄉與宜然純萃禮盒，提供給現場民眾摸彩，也準備FB打卡送贈品活動，現場加入「宜蘭勁好玩粉絲團」打卡，並標註「二○一八林美佛大迎曙光」，就可獲得精美贈品，參加民眾還可獲得紀念禮「台灣有夠好」門帖、台灣TO GO杯墊及星雲大師墨寶。

為了方便民眾上山迎曙光，活動當天提供接駁車，分別於礁溪轉運站以及立體停車場接送上下山，從清晨四點半到九點半，每半小時發一班車，以循環方式接送，歡迎多加利用。

宜市、羅東元旦舉行升旗暨健走

另，宜蘭市、羅東鎮元旦清晨同步舉行升旗典禮暨健走活動，迎接新年到來。宜蘭市公所準備一千份禮品，上午六點半先到市公所前廣場領取兌換券，七時升旗典禮後做暖身操接著健行，在健行路線集滿兩枚章，可憑券至公所兌換禮品。

羅東鎮公所提供元旦紀念品熊本熊手拿杯，另有熱薑茶、養生奶分享，元旦清晨六點半在鎮公所前廣場報到，發放兩千份紀念品；升旗典禮後健走，終點在羅東中山公園廣場有摸彩活動，有三十二吋液晶電視、冰箱等兩百多個精美禮品。