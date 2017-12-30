〈北部〉花蓮連假交管 蘇花禁行大型貨車

2017-12-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕元旦三天連假，花蓮縣警局首重交通疏導措施，今起至元月一日將在各大風景區配置警力指揮交通，市區十五處路口也預計於今、明兩日下午五時後管制車輛進入，蘇花公路上午九時至下午五時，則禁止廿一噸以上大型貨車通行，境內相關公路施工暫停，相關單位盼能確保連假交通順暢。

花蓮縣太平洋觀光節跨年活動接連於今、明晚間到元旦凌晨，在花蓮市六期重劃區登場，加上會場位置鄰近東大門夜市，花蓮縣警局預計湧進人潮恐達上萬人，除劃設管制區，也動員警力在周邊道路疏導，並建議民眾提前將車輛停放於市區公有停車場後，再步行前往。

今日下午五時起，警方將針對活動會場周邊實施交管，管制路線包含花蓮市中山路、重慶路、軒轅路、福町路、花崗街、博愛街、光復街等合計十五處路段，為降低道路管制造成的交通衝擊，花蓮分局也規劃第二層路口疏導措施，盼能維持順暢交通。

元旦清晨的「七星潭戰機迎曙光」活動，民眾車輛必須停靠外圍停駐空間後步行進入觀賞，因緊接著登場的升旗、淨灘健走活動，花蓮縣政府為能容納更多車輛停駐，商借空軍第五聯隊正門前及花蓮酒廠旁的二塊空地作為臨時停車場，分別可停三百及一千五百輛車，預計可望紓解瞬間爆量的車潮。

另外，台八線中橫公路、台九線蘇花公路、花東公路、台十一甲線光豐公路、瑞港公路等施工都將暫停，其中蘇花公路三天連假，上午九時到下午五時禁止廿一噸以上大型貨車進入，管制哨分別設在崇德及和平兩端。