〈北部〉礁溪市地重劃預算 縣府尋求翻案

2017-12-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕礁溪休閒渡假區市地重劃案公辦、自辦爭議不斷；縣府決定朝公辦方式辦理，明年度再度編列公辦預算一億四千萬元，並廢止兩家自辦籌備會設置許可，堅定公辦立場，但預算第三度遭議會刪除；縣府強調，公辦立場不變，會再與議會溝通尋求翻案，未來自辦重起爐灶可能性甚微。

礁溪休閒渡假區市地重劃案總面積二十三．五三公頃，範圍包含五峰段及忠義段部分土地；宜蘭縣政府曾在民國一○○年與一○五年，編列兩次公辦市地重劃預算送議會審查，都遭到刪除；今年再提出公辦計畫，在明年度編列一億四千萬元公辦預算。

由於外界概估，這起市地重劃案至少涉及十餘億元重劃利潤；民間爭取自辦聲音極大，透過關係一再運作、尋求議員對自辦的支持。而反對自辦人士，認為不應讓財團從中牟利，應由縣府公辦，所得利潤應歸縣庫所有，不該落入私人口袋，雙方各自角力，僵持不下。

縣府決定公辦立場未變，代理縣長陳金德上任後，宣佈廢止民間兩家自辦籌備會的設置，並在明年編列公辦預算，堅定公辦決心。不過，預算案仍被議會刪除，第三度闖關失利；縣府表示，尊重議會決議，但縣府公辦立場不改變，會加強與議會溝通尋求翻案。

縣府地政處長黃志良說，參考內政部一○五年買賣實價登錄案例，公辦市地重劃公共設施負擔比例降到四十三．五％，比自辦業者提出的負擔比例四十四％還低，更能保障地主權益，自辦還要辦公聽會，公辦僅要三年，不會比自辦慢。