〈北部〉宜蘭明年總預算 被刪1.62億元

2017-12-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府明年總預算二○八億餘元、附屬單位預算一百億元；縣議會昨晚完成三讀，總共刪除一．六二億元，約佔整體預算○．五一％。其中較受矚目的礁溪休閒度假區市地重劃公辦預算、員山鄉童玩公園城鎮之星預算都被刪除；縣府表示，很感謝議會支持，也尊重議會決議。

總預算部分被刪除的，包含員山鄉童玩公園城鎮之星計畫一千萬元、龍潭湖土地徵收預算一千一百餘萬元及中國地區旅費六十幾萬元，共兩千兩百餘萬元，占總預算比率約○．一二％；附屬預算部分，礁溪休閒度假區市地重劃公辦預算一億四千萬確認被刪除，佔附屬預算一．四％；兩者合併刪除比率約○．五一％。

縣議會要求縣府為使總預算案達成收支平衡，授權縣府自行調整歲出、歲入預算，並函復調整結果。但建設處、工務處、地政處及農業處等單位預算及相關各項建設經費，不得作為預算調整數額。

縣議會這個會期昨天是最後一天，總預算能否通過備受關切；其中，縣府勞工處委託辦理青年交流中心維護管理經費、青年事務經費以及工商旅遊處的工商策進會加強服務縣內工業興辦計畫經費，國民黨黨團及無黨黨團議員均認為應該刪除，最後交付政黨協商才達成共識予以保留。

議長陳文昌說，外員山戰車營撤走作為童玩公園開發基地，縣府將營區的舊營舍列為歷史建築，議員認為無法整體開發，確實有些爭議值得討論；至於礁溪市地重劃案爭議多年，民進黨縣議會黨團部分議員與縣府主張不同，導致預算遭刪相當遺憾，他個人堅定支持公辦。