〈北部〉卓蘭保育石虎 社區巴士卓小虎將上路

2017-12-30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮過去沒有社區巴士服務，鎮內公車等大眾運輸也不發達，對於通勤學生、長輩相當不便。卓蘭鎮公所向中央爭取並自籌共約兩百一十二萬餘元，購置一輛廿人座社區巴士，車身彩繪可愛石虎圖案，並取名「卓小虎」，藉著趴趴走，傳達石虎保育概念，明年一月二日上路。

鎮長詹坤金表示，卓蘭為農業大鎮，人口結構以年長者及學生較多，對於大眾運輸工具的需求性較高，但縣內大眾運輸不發達，因此開辦社區巴士服務鄉親。

三條路線 前三個月免費

鎮公所表示，「卓小虎」下週二上路，共規劃三條行駛路線，皆自鎮公所發車，分別為內灣、壢西坪、泰安車站線。前兩條路線主要提供長輩前往鎮上機關洽公、市區購物、就醫等需求，為上午行駛；泰安車站線，則沿苗一四○線行駛至台中市后里區的泰安火車站，並搭配台鐵區間車時間，可提供學生通學便利性。

公所指出，因路線也行經鎮內景點，也盼達到行銷目標，未來視搭乘人數可調整相關路線。另外，「卓小虎」上路後，前三個月免費提供搭乘，第四個月起，卓蘭鎮民搭乘每次收費十元，非鎮民每次十五元計費。

因卓蘭鎮為石虎棲地之一，過去也曾發生石虎路殺事件，因此社區巴士車身也以石虎為主題彩繪，代表公所對石虎保育的重視。