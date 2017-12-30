〈北部〉預算近億竹北新建文田橋案 縣長不認同

2017-12-30

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市公所將花費近一億元新建豆子埔溪文田橋，以解決光明商圈停車一位難求問題並改善周邊道路。不過，縣長邱鏡淳憂心破壞完整行政區域，造成縣治區塞車，昨天直言「不要考慮」；市公所表示將再設法溝通。

竹北市長何淦銘說，每到晚餐時間和假日，光明美食商圈幾乎找不到停車位，但縣治區停車場卻是空盪盪的，所以公所研擬在豆子埔溪儒林橋旁新建文田橋，引導車流到縣治區，以充分利用縣治區的停車空間，也可一併疏緩及分流光明一路、縣政二路等路段的壅塞車流。

破壞完整行政區 邱鏡淳：不可行

但邱鏡淳表示，原以為市公所要蓋人行吊橋，若是建車行橋梁把車流引進縣治區，將破壞完整的行政區域，造成縣治區塞車；而且家畜疾病防治所的停車場需配合退縮，妨礙辦理疫情業務，他認為不可行。

邱鏡淳說，車行橋梁可往下游方向規劃，不要在縣治區；至於塞車的問題，他指示交通旅遊處另外研議改善。

竹北市民代表會雖審議通過，但多名市代也憂心縣治區道路多為八公尺寬兩線道，未來恐造成縣治區交通衝擊。

若無法執行 中央補助款恐被收回

竹北市公所表示，文田橋連接文田街與縣政五街，總經費九千四百零五萬元，中央補助七千六百二十四萬元，地方配合一千八百八十一萬元。

竹北市公所表示，此案提案前獲縣府原則同意辦理，審核後轉呈中央，營建署原希望一○七年底前完工，因尚在細部設計招標作業中，預計一○八年二月完工，若無法執行，補助款最後恐將被中央收回。