〈北部〉希望入學進台大 新台灣之子拚翻轉

2017-12-30

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕台灣大學「希望入學」計畫放榜，新竹地區兩名弱勢外配子女吳欣容、黃小平分別錄取工商管理學系企業管理組、農藝系，力拚翻轉人生！

無法補習 吳欣容靠加倍努力

新竹女中學生吳欣容是弱勢新住民子女，從小就得比別人更努力，由於無法補習，不會的課業，都會在學校問老師、同學，獲知錄取台大，她說，會加倍努力，希望未來能改善家裏經濟，讓家人有好的生活。

開朗樂觀的吳欣容人緣好，從小就參加合唱團，考進竹女後擔任副團長。她說，選擇唸企管是認為做好管理對一家公司很重要，也是很棒的挑戰。

校長呂淑美及合唱團帶團老師郭心怡說，吳欣容做事很認真，因為常需要團練，都會提前到，整理環境，她也不以外配子女身分自卑，反而展現自信。

吳欣容每年寒暑假都會到偏鄉地區小學及老人養護中心開辦的研習營隊及探訪營，她認為取之於社會很多，上台大後會更努力求學，未來回饋社會。

大膽追夢 黃小平將補強學科

關西高中園藝科學生黃小平也是弱勢家庭子女 ，母親從柬埔寨遠嫁來台。他說「從沒想過有一天可以念台大」驚喜之餘將由校方協助打好基礎學科根基，把握翻轉人生的關鍵機會。

黃小平的父親打零工幫人抓魚養一家五口，很辛苦。小時候曾因想要的玩具，別人有、自己沒有，哀嘆過身世，但長大後對他來說，只要家人和樂就是幸福。

黃小平成績維持中上程度，但從沒想過有機會念台大，直到一個月前老師告訴他台大的「希望入學」機制，他發現符合相關要件，所以大膽嘗試，且選擇跟現在所學園藝最相關的農藝系。

導師呂建興說，小平是認真負責任的靦腆孩子，坐在沙發上會挺直腰桿、雙手放在膝上，跟時下的孩子很不一樣。

關西高中校長吳原榮說，未來的一個學期，老師們將協助小平補強物理、化學、生物、數學等基礎學科能力，讓他上台大後勝任課業。