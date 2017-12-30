〈北部〉職業病認定委員會 桃產總：勞工代表太少

2017-12-30

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府勞動局成立「職業病認定委員會」，由桃園市產業總工會推派的三位代表，僅工傷協會劉念雲進入委員會，桃產總昨號召相關團體到市府陳情，認為勞工參與比例仍不足、未明訂工會參與調查角色、委員應有職業安全政策建議權；對此，勞動局長王安邦說，委員會成員比例都是中央規定，地方無法更改；未來進行職業病認定會請工會參與，至於委員會功能擴充問題，須另行審議。

劉念雲表示，桃園市政府九月宣布年底成立職業病認定委員會，並公開遴聘委員，桃產總推派電子、化學業、食品製造、公共服務工會代表，並與工傷協會、ＲＣＡ員工關懷協會合作，成立推動小組，除要求在委員會中納入與職業醫師比例相當的勞工代表，推動小組並推出桃產總吳嘉浤、環保局工會莊志鴻與劉念雲參與遴聘，並遞交超過一千份基層會員連署書，最後只有劉念雲進入委員會。

王安邦說，勞工參與比例是現行法令規定，市府沒有自行創設空間，但市府仍以開放態度，由工會等團體推薦人選，以達到實質參與的目標。

至於工會調查角色部分，王安邦表示，未來有類似案件，如企業有工會，會請工會參與調查，職病委員會開會時亦會邀請工會人員列席參與；另委員會功能是在認定職業疾病，是否擴充功能有政策建議權，還要再審議。