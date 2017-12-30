〈北部〉桃園國立高中職改市立 9校掛牌

2017-12-30

校長憂專業被壓縮、政治力介入

〔記者謝武雄／桃園報導〕教育部核定廿五所國、私立高中職由市府接管，包含武陵等九所國立高中職將改為市立，市府昨天在武陵高中辦理移交典禮，教育部長潘文忠、桃園市長鄭文燦都到場；武陵高中校長林清波代表各校致詞時表示，各校都很擔心改隸後專業會被壓縮、政治力介入，如今改隸已不可能改變，這是共業只能接受。

市長允編制不打折 校長做完任期

對此，市長鄭文燦允諾經費不縮水、編制不打折等原則，校長則做到任期屆滿。對於武陵校長林清波說共業一詞，教育局副局長林威志表不認同，並表示改隸後對於原國立高中絕對有幫助，而且編制和經費絕對不會減少。

武陵高中向來是桃園市高中龍頭，在昨天的改隸典禮中，雖然鄭文燦親切稱呼林清波「波哥」，但林清波還是發出校長們的憂心，包含辦學教育專業被壓縮、辦學環境民粹而複雜、專職行政人員編制減少、主管官署的專業不足、政治力介入使校長遴選制度受人為操縱等。

鄭文燦致詞時指出，和各校座談了解大家擔心的事項，也允諾經費不縮水、編制不打折、學校要更新、設備要升級等四個原則，至於校長則是做到任期屆滿，改隸後市府規劃「頂尖高中計畫」，提供學校更多資源。

教育局：編制、經費均會優於原國立

教育局副局長林威志表示，改隸後對於國立高中絕對有幫助，以武陵高中為例，教學大樓改建，教育部只撥給九千九百萬元預算，校方希望增建地下停車場，市長看完後立刻撥款一億八千五百萬元；國立高中改隸後人員編制，則是與原市高相較、選擇較優的編制。

國立武陵、桃園、內壢、陽明、楊梅、龍潭高中以及中壢高商、中壢家商、桃園啟智學校等九所學校，從明年元旦起改隸市立，桃園啟智學校則是桃園特殊學校，另外十六所私立高中職，振聲、啟英、六和、育達、復旦、大華、永平、治平、方曙、漢英、至善、新興、光啟、成功、大興及清華，則由市府教育局管理。

除台北市外，其餘五都有國立高中改隸的問題，其中新北於二○一三年改隸、台中則是今年，桃園改隸後，未來只有高雄、台南尚未改隸。