〈北部〉舊三星掩埋場新轉運平台 鄉代疑不法

2017-12-30

公所秘書：家族企業遭誣陷 接受監督

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣舊三星鄉垃圾掩埋場新設轉運引道平台，被鄉代溫慶華質疑涉及不法；他指控三星鄉公所秘書陳坤家族經營公司，假藉免費提供土方建平台名義，實則傾倒六千九百噸營建廢棄物；陳坤說，家族企業回饋地方卻遭誣陷，教人情何以堪，他坦然接受監督，問心無愧；公所也稱是抹黑。

鄉代會點名鄉長等3人 要求開挖

三星鄉代會昨到舊垃圾掩埋場勘驗，鄉代會聲明稿點名鄉長黃錫墉、秘書陳坤、清潔隊長蕭景池，疑趁職務之便貪贓枉法，涉嫌違反廢棄物清理法及貪污治罪條例；主席陳文新直指事情不單純，要求近日開挖轉運引道平台，調查是否掩埋營建廢棄物。

溫慶華說，去年十二月到今年十月期間，陳坤家族經營的公司，以供應土方建造轉運引道平台為由，運入六千九百噸營建廢棄物，此案沒有計畫書、簽辦文件、主管機關核准公文，視法令為無物，經他估算，鄉公所圖利陳坤家族公司一千三百多萬元。

掩埋場轉運引道平台約兩層樓高，載滿垃圾的垃圾車開到平台上方，打開後車斗，讓垃圾傾瀉而下，再由轉運車運往利澤焚化場處理；清潔隊長蕭景池說，原有平台老舊不堪使用，要建造新平台，鄉公所苦無經費，幸有在地廠商贊助，平台構造物是剩餘土方不是廢棄物，絕無不法。