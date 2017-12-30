〈北部〉明年花蓮地價降9.75％ 地王每坪138萬

2017-12-30

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕花蓮縣一○七年土地現值及地價出爐，縣府公告明年地價將調降九．七五％，堪稱「歷年最大」，降幅僅次宜蘭縣，排名全國第二，推估連帶影響的地價稅可降約一成；另蟬聯逾十年的地王，仍落在花蓮市中山、中正路口，每平方公尺四十一萬七千六百六十元，每坪約一百卅八萬七百元。

花蓮地價明年調降九．七五％，連帶影響的地價稅也可望減少約一成，縣府估計將有十萬繳納地價用戶受益，創下花蓮有史以來最大降幅，公告一出深獲民眾肯定，大呼「明年荷包負擔將能減輕不少！」

花蓮縣政府十八日召開花蓮縣地價及標準地價評議委員會，全縣共分五千八百一十四個地價區段，評定結果多半下跌，目前花蓮市最高地價仍位於中山路與中正路口的「摩瑪運動流行館」，每平方公尺單價四十一萬七千六百六十元，換算每坪為一百三十八萬七百元，蟬聯「地王」寶座，逾十年間的地價居高不下、持續上漲；最低地價則落在卓溪鄉山里西二段，每坪僅八十九元。

縣府地政處表示，去年九月至今年九月間的調查中，發現花蓮北、中、南區不動產交易件數、總金額幾乎都下跌，尤其又以中、南區較為嚴重，若以全年總交易金額來看，今年度約比前幾年高峰期下滑三到四成。

估稅收將減少近六千萬元

因公告地價與地價稅連動，若以今年花蓮地價稅收六億八千萬元為基準，明年公告地價調降近一成後，推估縣庫稅收將減少近六千萬元，但地方稅務局強調，必須收到地政處給予詳細的數字後，才能確定會減徵多少地價稅。

花蓮縣長傅崐萁說，花蓮觀光業面臨寒冬，遭受空前重創，因景氣、大環境不好，必須體恤地方產業，盼能減少民眾稅賦負擔，調降地價目的就是希望增加工商投資誘因，再創花蓮經濟發展動能。

他強調，明年度的公告地價降低幅度達九．七五％，是花蓮有史以來調降幅度最高的一次，也是全國調降幅度第二大，盼和民眾共體時艱，以降低稅收方式支持地方產業。