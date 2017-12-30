〈北部〉竹市那魯灣30年水患 300萬改善排水

2017-12-30

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市香山區那魯灣原住民部落充滿阿美族風情，卻因地勢低窪，缺乏排水系統，三十年來飽受淹水之苦，經原住民市議員林慈愛爭取，議長謝文進以小型工程款三百萬元，協助施作全新排水溝並重鋪柏油路面及設置具原住民意象的路燈，下月將完工。

「一個進步的城市需要尊重、照顧少數民族！」謝文進說，林慈愛是新竹市第一個原住民議員，兩人三年前來到那魯灣部落關心族人，發現基礎設施不足，路面泥濘、缺乏路燈照明且排水不良，每遇大雨就淹水，當時向居民許下承諾，會協助改善各項設施，提升生活品質。

今年初林慈愛提出規劃，爭取經費改善當地基礎設施，謝文進以議員工程款三百萬元協助陸續打造兩百公尺長的排水溝以解決水患，並將長五百五十公尺、寬五公尺的唯一進出道路刨除路面，重新鋪設柏油，另將設置十六盞具原住民意象的路燈，讓這個海邊的部落入夜後不再漆黑。

所有工程下個月即將完工，謝文進、林慈愛昨天到那魯灣部落了解施工情形，阿美族人感謝兩人協助改善部落生活環境，熱情直呼「阿賴！阿賴！（阿美族語，謝謝之意）」。

林慈愛的夫婿樊大衛也成立「馬卡巴嗨」（阿美族語，很美好之意）環保志工隊，從半年前開始號召族人美好家園自己打造！

他們整理原本雜草叢生的空地，開墾菜園、設置慢速壘球場並以廢木材自力搭建休憩涼亭，還發動淨灘，讓部落前的出海口水域恢復清淨面貌。