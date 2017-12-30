〈北部〉銅鑼天空步道設3電塔 民憂殺風景

2017-12-30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台電中部施工處配合通霄火力發電廠更新擴建計畫，從苗栗縣通霄鎮到大湖鄉沿途設置六十五座高壓電塔，銅鑼鄉知名觀景、賞桐景點「天空步道」周邊，也將設立三座，地方憂心電塔恐破壞當地天然美景。台電中部施工處表示，電塔高度不會超過步道，且有林木遮蔽，將景觀影響降至最低。

銅鑼鄉「天空步道」沿鄉內九華山稜線修築，環繞九湖台地，其間有兩座橫跨山谷的古意吊橋和景觀橋，居高臨下，往西可瞭望通霄、苑裡至台灣海峽風光。步道周邊山林栽種大批油桐，花季時，遊客可以由上往下俯瞰桐花美景，成為知名賞桐景點。

不過，地方發現，步道入口處，近來有台電中部施工處進行高壓電塔基座的土木工程，將於天空步道西側山坡設立高壓電塔，憂心當地天然美景恐被破壞。

掩埋場才撤 地方嘆台電又來

九湖村民表示，因天空步道緊鄰銅鑼科學園區，去年新竹科學園區管理局原本計畫在步道東側設置掩埋場，經地方表達強烈抗議，才讓科管局撤移；不料，如今又來台電要設立高壓電塔，真是命運多舛。

曾任兩屆九湖村長的鄉代表會主席李瑞廷表示，經他向台電了解，台電回覆不會影響步道，但已敲定下週現勘了解，「若真會影響步道，地方絕對不會讓步！」

台電中部施工處溝通組表示，中部施工處配合通霄火力發電廠更新擴建計畫，進行「通霄—義和」卅四萬五千伏特輸電線路工程，從電廠至大湖鄉沿途設置六十五座高壓電塔，其中三座位於天空步道周邊，都設於林務局林地間。

降低影響 台電：高度在腳下

溝通組表示，一座電塔位於步道入口，雖顯眼但不影響步道主要區段視野，另兩座則位於吊橋、景觀橋西側山腰，海拔高度落在三百三十二到三百三十四公尺，低於步道的海拔三百六十公尺，「等同在腳下」，且還有當地原生林木遮蔽，雖會凸出一點，已將景觀影響降至最低。

溝通組指出，政府倡議非核減媒，燒天然氣的通霄火力發電廠肩負供電重責，行政院控管「通霄—義和」輸電線路工程，以一○八年十二月底完成為目標。