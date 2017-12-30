〈北部〉桃園跨年晚會交管 接駁車3線齊發

〔記者鄭淑婷、魏瑾筠／桃園報導〕二○一七年進入最後倒數，桃園市「飛躍桃園、直達美好」跨年晚會，將於卅一日晚間七點起於桃園藝文廣場舉行，市警局交通大隊表示，活動期間除新埔六街路邊停車格禁止停放，同德六街（中正路至新埔六街區間）、藝文一、二街（同德五街至同德六街區間）、新埔六街（同德五街至同德六街區間）、同德五街（中正路至新埔六街）也將進行封閉管制。
週日晚間7點藝文廣場舉行
交大表示，市府規劃有中壢線、桃園線及台茂線三線付費接駁專車，卅一日下午四點起開始接駁，欲參加跨年晚會的民眾，可在中壢桃企飯店前、桃園統領百貨前及台茂購物中心等處搭車，三條路線會視疏運人數機動發車並接駁至活動結束；觀旅局表示，接駁車票價依距離不同，收取一段十八元或兩段卅六元票價。
蘆竹區大古山有商家會在跨年夜施放煙火，往年總吸引許多民眾上山參與，因山路狹窄造成交通壅塞，今年將於卅一日晚間八點到隔日凌晨一點進行交管，民眾如欲在管制時間進入大古山，可於泉州路與大古路口搭乘接駁車。
另，元旦三天連假從今天開始，交大表示，連假期間桃園市的大型活動包括跨年晚會、桃園市元旦升旗典禮暨健行活動及五月天巡迴演唱會，小人國、六福村等遊樂區及各大購物中心亦會湧現出遊人潮，民眾請多利用大眾交通工具及替代道路前往。
連假出遊 請多利用大眾運輸
到大溪、復興區的遊客，下山方向建議避開大溪老街附近的慈康路、康莊路、武嶺橋、崁津橋等路段，可改道「台七乙線」、「復興路經台三線（信義路）」、「中庄便道（康莊路大溪橋旁）經大鶯路」等替代道路往三峽，可接國道三號三鶯交流道往北，或利用「石門水庫環湖道路」往國道三號龍潭交流道方向往南，可節省不少塞車時間。
桃園監理站表示，為方便民眾返鄉及出遊，交通部協調十四家客運業者，元旦連假期間推出一○一條路線優惠，平均票價約為原價的八五折，優惠日從即日起至元旦廿四時止，民眾如欲前往小人國、六福村等主題樂園，可參考客運優惠套票，相關訊息可至交通部公路總局網站查詢。