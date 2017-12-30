〈中部〉頂新案辯論終結 明年4月27日宣判

2017-12-30

〔記者楊政郡／台中報導〕台中高分院審理頂新問題豬油案，進入第五天言詞辯論，合議庭突然諭知檢辯從過失犯論告，魏應充辯護律師團主張應該無罪，也無過失之虞，魏應充說「一向重視品質，沒有這種過失」。主任檢察官李慶義說，魏指派陳茂嘉等人到越參訪，回來報告是「不及格」、「不符標準」，還拍回來上游熬油個體戶現場髒亂的照片，魏聽取報告後親自批示「戰略合作夥伴」、「頂新可成為其台灣區總代理」，可見買飼料油劣質油，魏應充等頂新人員一直是心知肚明。審判長宣布辯論終結，訂明年四月廿七日上午十一時宣判。

檢方在結辯時表示，針對頂新問題豬油案，情節與強冠及永成劣油案如出一轍，我們不具體求刑，但希望法官依兩案的刑度考量判刑（強冠負責人葉永祥判十五年、得易科罰金五年、永成案判決負責人蔡鎮洲十五年）。

頂新辯護團隊指出，魏應充是十七家公司董事長及八家公司董事，管理五百億以上資本額的公司，怎會去管到年營業額才幾千萬頂新公司的採購問題！全卷中看不到魏有就採購大幸福油脂做出指示，企業一直採專業分工、分層負責。

公訴主任檢察官李慶義說，除魏應充親自批准陳茂嘉等人到越南大幸福公司參訪，參訪報告中寫得很清楚，大幸福油脂不符衛生標準，來自衛生不佳、個體戶、無食品安全來源證書之千家萬戶，魏應充聽取報告還是批准繼續合作。

頂新公司還專為大幸福油脂自降檢驗標準，如酸價CNS標準為一．三，頂新在一○三年元月之前是二．五，之後降為四（酸價數字越高鮮度品質越差）。

另外，即使大幸福進口的豬油，頂新自行檢驗發現不合格，如明顯「發臭」、顏色不對、酸價過高，檢驗員標示「有問題」，經高層裁示「扣款允收」，也就是不退貨，最後還是流入給人食用，頂新不但明知且故意，絕不是單純的疏忽。