〈中部〉市府自購流感疫苗 非公費市民快接種

2017-12-30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕流感升溫，台中市公費流感疫苗七十二萬八千劑快用罄，接種比去年踴躍，只剩約三萬三千劑，市府今年釋出自購疫苗提供非公費對象市民施打，目前還剩五千劑，數量有限，衛生局提醒元旦跨年群聚恐有小流行，而且一般流感疫情到農曆春節達高峰，接種後約二至四週產生完整保護力，提醒民眾儘速施打。

疾管署分析目前社區流感流行病毒以Ｂ型山形株為主，雖然今年公費流感的三價疫苗為兩種Ａ型（H1N1及H3N2）、一種Ｂ型布里斯班株，未包含其中，台中榮總感染科主任陳伯彥指出，流感病毒傳播快、變異快，而施打疫苗仍是目前最快最有效的防疫方式，且有交叉保護作用，呼籲民眾仍應踴躍接種。

公費流感疫苗十月開打後已施打六十九萬五千劑，使用率超過九十五％，衛生局指出，由於去年十二月中央開放疫苗全民施打，但今年新增公費對象六個月內嬰兒父母，及幼兒園、托育機構專業人員，公費對象增加等原因，今年中央未提供全民開打服務。

不過非公費對象詢問多，市府為加強市民防疫，將原本自購流感疫苗一萬八千劑供第一線防疫人員、中小學教師等施打，釋出六千劑供非公費市民接種，可至各區衛生所接種。

目前公費流感疫苗整體接種率約四十四．八％，六個月至入學前幼童五十六．九％、學生族群七十六．二％、六十五歲以上四十八．八％、壯年族群五十至六十四歲仍最低為二十．一％，衛生局認為該族群忙於上班有關，提醒在前年底至去年初爆發嚴重流感疫情，流感併發重症及死亡者分別有四成與六成是壯年人，千萬不可輕忽，應儘速接種。

台中市近三週類流感急門診就診率和人次有逐漸上升趨勢，目前流感已進入流行季節，今年十月以來流感重症人數有七人，其中一人為五十幾歲民眾，其他為老人，皆有慢性病史，但僅一人有施打疫苗，一人還在加護病房，目前有兩人死亡，但還未確定是流感或慢性病造成。