〈中部〉1.8億預算被砍 北斗鎮長落淚

2017-12-30

批代表會犧牲鎮民權益

〔記者陳冠備／北斗報導〕彰化縣北斗鎮公所與鎮代表會之間的爭議愈演愈激烈！公所明年度預算遭代表會大砍一億八千八百多萬元，包含公所水電網路、辦公費用等，幾乎全部遭刪除，廠商收不到承租費用只好把影印機搬走。鎮長楊麗香昨日召開記者會痛批代表會犧牲鎮民福利，但會立刻提覆議；而代表會表示，看到覆議內容後再決定，不排除由縣府協商。

北斗鎮公所與鎮民代表會紛爭由來已久，日前所方未編列代表的「為民服務費」二二九萬，遭多數代表抗議，隔日所方提出一○七年度三億五千萬的總預算費，除了法定人事費一億八百萬與代表會的一七○○萬預算保留外，其餘幾乎全都砍。

遭刪除的預算包括生育津貼、老人供餐費用、新行政大樓興建經費、道路橋樑修繕費、路燈電費等，而上級補助的幼兒園設置、前瞻計畫道路修復、跨年晚會也一併遭刪除，總共一億八千八百萬元。北斗鎮長楊麗香昨日召開記者會，她說，從明年起北斗鎮將進入「黑暗期」，不但沒路燈，連公園也無人清理，道路損壞沒得修繕，連公所的影印機也被廠商搬走。

鎮代︰鎮長須道歉溝通

對於所方指控，北斗鎮民代表王東魚說，跨年晚會遭刪，因鎮長曾砍代表預算費，表示那是「吃喝玩樂費」，鎮長需先為此事道歉，並與代表溝通對鎮民才有好處；代表陳國展表示，北斗鎮最愛辦活動卻不建設，不斷浪費公帑，代表會當然要負起監督責任，會等所方提出覆議再說，若未通過只能請縣府協調。