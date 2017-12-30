〈中部〉透視美景無死角 日月潭水晶纜車搶客

2017-12-30

22輛全透明車廂上陣

〔記者劉濱銓／南投報導〕跨年、元旦連假三天，日月潭好好玩！睽違五年的日月潭跨年晚會，今年將在水社、伊達邵等二處碼頭登場，並施放八分鐘煙火，元旦則在金龍山迎曙光，讓遊客體驗日月潭日、夜之美，而潭區的日月潭纜車，昨則啟用首度營運的「水晶纜車」，廿二輛地板與四周全透明的車廂，盼提升遊客搭纜車時的高空刺激感與無死角的美景。

營運日月潭纜車的九族文化村表示，纜車自二○○九年底開幕，至今載客已達一千五百萬人次，為增加纜車旅遊可看性，昨起加入地板以全透明玻璃打造的水晶車廂，讓遊客能從海拔一千公尺，環景欣賞日月潭的湖光山色，八十六輛纜車中，水晶車廂計有廿二輛，並以綠色為塗裝，以利辨識紅、黃、藍的一般車廂。

遊客若想指定體驗透明水晶纜車，現場除有專用排隊動線，也會發放號碼牌，從纜車站搭乘，票價維持原價三百元，若從九族文化村園區搭乘，配合連假與水晶車廂營運，十二月卅日至明年一月十五日，入園門票降至六百五十元，昨日營運遊客反映不錯，如有懼高症者，則不建議嘗試。

今起連三天潭區交管

另外，因應元旦三天連假，公路總局也將在十二月卅日至明年元旦於日月潭區實施交管，每天上午九時至下午六時，台廿一線九龍路口至水社（六十‧五K至六十四‧三K）二線道路段禁止路邊停車，並開放水社路段四線道外側車道（六十四‧三K至六十五‧八K）路邊停車。

元旦金龍山迎曙光期間，轄區集集警方也安排交管，在縣道一三一線金龍山入口路段，從上午三至八時，十七K起至十四‧三K（水里往魚池方向）禁止路邊停車，活動期間於十二月卅一日十二時起至明年元旦九時，金龍山步道口至金龍山金龍二亭廣場路段，禁止車輛進入（居民及工作人員除外）。