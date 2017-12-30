〈中部〉小鳥不要吵 北斗人掛布條求饒

2017-12-30

斗中路一排行道樹聚集逾兩千隻

〔記者陳冠備／北斗報導〕彰化縣北斗鎮斗中路上的一排行道樹，每天有超過兩千隻的鳥類在此休息，遇有重車經過就紛紛飛起並到處亂啼，驚人的鳥叫聲常驚嚇了附近的民眾，有人因而長期失眠、精神耗弱，有人免不了只好搬家。當地居民相當不滿，手持布條抗議，希望縣府相關單位出面處理。

導演希區考克著名的恐怖片「鳥」，正是描述各式各樣的鳥類攻擊人群，而位於北斗鎮的中和社區，近年也出現一群不速之客，數千隻的麻雀以及外來種八哥與斑鳩，群聚在斗中路上行道樹，製造成噪音、空氣污染，居民曾請求協助，但未能真正解決問題，只好掛上「小鳥不要「吵」，我要睡覺！」、「還我安靜家園」、「救救我，快活不下去」旗幟，希望政府重視，救救百姓。

噪音、路面滿是便便羽絨也空污

中和里里長許國男表示，每當黃昏日落這裡就變成大型鳥園，鳥群不僅製造噪音還會製造鳥大便，鋪滿整條馬路，不知情的還以為是白色花瓣掉落很浪漫，而且鳥類會換羽毛，羽絨飄入兩旁住家又是一種空氣污染，有居民受不了因而搬家。居民許益彰說，兩年前對面整排樓房蓋好，鳥類開始聚攏，最困擾的是深夜時段，鳥群常常因大卡車經過，就集體亂飛亂叫，鳥鳴聲如鞭炮狂響，根本無法入睡，自己一歲與兩歲的子女就常被嚇哭，妻子只好先帶他們回娘家住。

因野鳥無人飼養 噪音警方也沒輒

而此「鳥害」是否構成噪音？依據目前的噪音管制法規定，製造不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧之聲音者，由警察機關依有關法規處理之。而依社會秩序維護法規定，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者，可處以六千元以下罰鍰，但是，野鳥並無人所飼養，不同於家中的寵物，警方也無法處理。

專家︰鄰近公園多種大樹吸遷移

彰化縣野鳥學會理事李璟泓指出，從空拍地圖上觀察，該處因兩旁樓房林立，行道樹形成一避風點，適合鳥類棲息，加上鄰近有許多水稻田、雞舍，鳥類容易覓食，麻雀又有群居性，才會一窩蜂住在這裡。

有人提議強剪路樹或移植驅趕鳥鄰居，不過李璟泓認為無法治本，建議可從兩旁屋頂裝設猛禽造型裝飾品，讓小鳥心生恐懼，並在鄰近的環保公園多種大樹，讓這些鳥有居住地遷移過去，才能與鳥類和平共存。