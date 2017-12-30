〈中部〉（雲林）萡子寮送夕陽 西螺太平媽陪迎曙光

2017-12-30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣今年跨年很熱鬧，縣府、斗六公所分別舉辦跨年晚會與民眾歡送二○一七；元旦則有縣府請來太平媽陪大家在西螺大橋迎接新年第一道曙光，斗六市公所將在三好酒店舉行升旗典禮。

雲林縣府「跨年三部曲」首部曲「song夕陽」將於明天下午三點在萡子寮漁港登場，現場安排樂團演奏及海鮮美食品嚐，四湖鄉長蘇國瓏表示，西海岸夕陽美麗勝景享有盛名，大家用音樂與喜悅心情感謝太陽公公一年來為我們帶來溫暖。

二部曲則在劍湖山世界舉辦跨年晚會，除有長達十一分十一秒的高空煙火秀外，還邀請李千娜等歌手陪伴大家一起倒數，迎接二○一八年到來。

三部曲將在西螺大橋一起迎晨曦，雲林縣長李進勇表示，今年福興宮太平媽將陪伴大家一起在西螺大橋迎接新年第一道曙光，現場還有年度限量毛巾、太平媽平安符與西螺九層粿，讓大家平安幸福迎接新年。

斗六市公所與三好酒店合作舉辦跨年晚會與元旦升旗典禮，跨年晚會將有環球科大美容時尚設計系走秀、在地團體和雲音樂團的熱力演出，施放三百秒精彩的煙火秀；隔天則在酒店前舉行「元旦升旗典禮」，公所準備國旗帽和國旗徽章，要送給參加活動的民眾。

雲林縣警察局表示，今年跨年正逢假期，預估將有五萬人湧入劍湖山世界，請前往劍湖山遊樂場跨年請提早於上午時段入場，避開下午交通壅塞尖峰時段；觀賞跨年煙火的旅客，建議選擇到華山地區或於台三線及古坑鄉中山路段觀賞，避開大量人、車潮。