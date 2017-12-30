〈中部〉再見「哇莎米」 阿里山種山葵劃句點

2017-12-30

〔記者曾迺強／阿里山報導〕俗稱「哇莎米」的嘉義縣阿里山鄉特產「山葵」，是日治時期以來，部分世居人家賴以為生的高經濟作物，所種作土地後來被國民政府編成國有林班地，林務局民國一百年起，以水土保持、生態保育或違規超限利用等理由，階段性「收回」一百六十公頃山葵田，定今年底全面剷除，葵農生計受衝擊、爆民怨，饕客明年起也將吃不到正宗阿里山山葵。

林務局年底全面收回山葵田

六十八歲山葵農吳鳳琴幼時與家人，在阿里山鄉與南投縣信義鄉交界的白雪村自忠地區（今中山村）種山葵，九二一地震後，搬遷至阿里山森林遊樂區入口附近的組合屋，靠屋後○．一公頃林地種約五百株山葵，維持一家生計；她說，葵田須在疏林下的半遮蔭區，採農林共生，生長期約兩年半，所施的四次肥料是向農會買的有機肥，已無葵農用雞屎等，若逢天災過大，原始林也有崩塌風險，「說我們污染水源、破壞水保，實在太沉重」。

鄒族世代種植 嘆只能改去打零工

六十三歲鄒族人葉秀鳳表示，家族栽有一公頃葵田，近兩年因被剷除與受病蟲害，數量減少，目前平均七條一公斤市售三百元，由於葵田將被剷光，明年起只能打零工為生。

嘉義林管處副處長李定忠說，林務局在八十九年至九十一年間，委託時任中興大學水土保持學系副教授李正義、教授鄭皆達研究指出，山葵屬淺根作物，葵園吸水效率不到正常林班地三分之一，林地種山葵有干擾林木生長、污染曾文水庫集水區之虞；林管處原定去年底全面收回葵田，但有農民反映新植山葵未收成，才展延至今年底，僅剩六．一公頃待收回。

阿里山山葵有八成由大盤商收購至出口商或加工廠，其餘供應給奮起湖老街、阿里山遊樂區店家銷售；依財政部關稅署統計，九十六年山葵出口量一二二公噸，出口值約五千八百萬元，對日本輸出就占一二○公噸，去年全年僅一．一公噸，呈急速萎縮。