〈中部〉人行道騎樓淨空 3個月裁罰1252件

2017-12-30

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府推動市區道路人行道、騎樓無障礙示範計畫，九月起連續三個月（統計至十一月底）分三波進行聯合稽查，總計開出一千二百五十二張罰單，違規種類以車輛違停、移動式路障為大宗；其間雖有少數攤商反彈，但最後均能配合淨空。

市府營造人本友善通行空間，一○四年起推動老舊人行道及騎樓改善工程，但部分路段改善完成後，仍遭民眾占用及違規停放汽機車。因此，今年推動無障礙示範計畫，選定人口較密集的中、西、南、北、東、西屯、北屯、南屯、潭子、豐原等十個行政區。

開罰三百元至二千四百元

建設局指出，這項計畫以「無違停」、「無攤販」、「無路霸」為目標，並以卅五條近期完成的人行道及十六條學區周邊騎樓做為示範的無障礙人行空間，八月先進行勸導，九月起進行三波聯合稽查，共舉發一千二百五十二件，開罰三百元至二千四百元。

聯合稽查發現，人行道違規以汽機車違停及花盆、桌椅、營利器具等移動式路障為主，騎樓部分多為違停、設置鐵捲門與隔間等做為室內空間，明年也將納入路平之後的文心路段，希望逐步推動至其他區域路段。

但聯合稽查也傳出反彈聲音，民眾質疑周邊停車空間嚴重不足，市府貿然推動淨空，只是徒惹民怨；也有民眾反映，市府選擇淨空路段的標準不明，百姓完全沒有表達意見的機會，連擺放許久的信仰金爐，也無預警被迫遷移，希望市府能完備宣導程序。

支持淨空的民眾則認為，人行道騎樓依法應供公眾通行使用，政府早就該雷厲風行取締而經市府研考會民調，人行道及騎樓整平聯合稽查計畫也獲得八成以上市民肯定。