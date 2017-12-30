〈中部〉減碳政策 指標性寺廟皆願配合

2017-12-30

〔記者張瑞楨、蘇金鳳、李忠憲、張軒哲／綜合報導〕針對台中市政府推動寺廟低碳認證標章，台中市許多具指標性寺廟願意配合此政策，包括大甲區鎮瀾宮、清水區紫雲巖、豐原區慈濟宮、東區樂成宮與烏日區玉闕朝仁宮都異口同聲說，近年重視環保，已主動請信徒減少燃香焚燒紙錢，他們願意盡全力配合這項政策。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，鎮瀾宮多年前就重視環保議題，廟內主動減香，也使用環保金紙，每年媽祖遶境時，更會宣導少放鞭炮，推動環保遶境，盼在環保與傳統文化間找到平衡點；紫雲巖也說，廟內早就實行減香，連環保金爐都已停用，集中紙錢統一送到后里焚化廠燃燒，致力改善中部空氣品質。

慈濟宮公關組長黃國益強調，去年市府推行宗教場所減碳措施，廟方就已開始力行環保，包括一爐一支香、金紙減量，用電子炮替代傳統鞭炮，慈濟宮將努力取得減碳認證標章。

樂成宮也強調，近年會勸導信徒，只要誠心，媽祖就會保佑，請信徒儘量減香與減少焚燒紙錢，減少幅度超過五成，並用電子炮取代傳統鞭炮，他們樂意配合政策，為減少空氣污染盡心力。

烏日區玉闕朝仁宮則說，以前的金爐現已改為環保爐，若法會時金紙很多，會收集統一送到焚化爐焚燒，另外，現在也不使用傳統鞭炮，改用電子鞭炮，線香也是一爐一香，配合環保政策。