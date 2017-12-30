〈中部〉中彰投苗合作 推宗教場所減碳

2017-12-30

四首長簽署低碳認證標章

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市去年推動宗教場所節能減碳措施，獲許多宮廟響應，昨天進一步規劃透過區域聯合治理，與彰化、南投、苗栗推動宗教場所低碳認證標章，市長林佳龍表示，透過紙錢、線香、燈泡、鞭炮減量，四縣市共同改善中部空氣品質。

台中去年開始推動宗教場所節能減碳措施，「團拜一炷香」估計減少近十二萬炷香、「使用電子鞭炮或環保禮炮」約省下五千萬元，採用ＬＥＤ燈具減少用電量計六千萬度，去年有四十七間宗教團體獲得低碳認證，今年則有六十一間。

林佳龍廿九日出席於彰化縣政府舉行的「四縣市宗教場所低碳認證標章簽署記者會」，與彰化縣長魏明谷、苗栗縣長徐耀昌、南投縣副縣長陳正昇等人共同簽署合作，並表彰四縣市廿五家通過低碳認證的代表性宗教場所。

民政局表示，中彰投苗宗教場所低碳認證標章結合「雙手合十」、「四縣市行政區域圖」、「中彰投苗」等圖示字樣設計，未來符合低碳認證規定的四縣市宗教場所，將可獲頒統一認證標章，宗教環保將感染民眾一起減碳。

市府推動自主減香、減金、減炮

環保局表示，每燃燒一公噸紙錢會產生十公斤粒狀污染物，以及一○九公斤一氧化碳和多環芳香烴化合物、揮發性有機物、苯類等致癌性污染物質，全市廟宇燃燒紙錢之PM2.5排放量為一．八二公噸，市府為此推動自主減香、減金、減炮。

環保局指出，今年至十一月紙錢集中燃燒量達二九二一公噸，PM2.5減量約七公噸，並有約百分之七十七的寺廟實施一爐一香，估計年減八千萬支香，持續鼓勵採用符合ＣＮＳ規範的香品及金銀紙，一同減少空污。