〈中部〉日月潭孔雀園環評 須補件再審

2017-12-30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府日月潭孔雀園BOT案昨舉行第一次環評大會，守護當地孔雀園傳統領域的邵族民眾，聚集在環評會場外，高呼「反對BOT、還我傳統領域」訴求，並控訴縣政府漠視原基法，不尊重部落會議否決開發的心聲，揚言政府若不遵守法令，那就要用自己的方式對抗！

縣府環保局表示，經環評委員審查後，認為環評資料應修正再審，尤其停車空間、用水量等資料仍須補強，針對當地邵族聚落及其文化背景資料，也須再補充說明，預計開發單位於明年補正後，就會進行第二次環評。

邵族抗議 縣府再溝通

縣府觀光處也回應，孔雀園BOT案一直都是依法行政，由於原住民傳統領域劃設確切範圍還未通過，雖然邵族主張其居住事實與歷史背景，縣府也都尊重，但執行仍要回歸法令面，對於該案會繼續溝通，並依照促參案的回饋要點保障邵族應有權益。

邵族民眾表示，孔雀園是邵族世代的祭祀地點，同時也是通往魚池鄉、埔里鎮的交通要道，國民政府來台後才變成孔雀園，而現在南投縣政府卻要開發成飯店，還無視邵族部落會議反對開發的決議，讓傳統領域面臨消失的命運，為捍衛原住民土地正義，他們一定要站出來。

在場的八旬邵族耆老，則控訴土地消失，她說，孔雀園所在地，是族人進出部落的重要隘口，邵族在此有深厚的歷史足跡，但縣府卻要在傳統領域強推飯店BOT，讓寶貴的青山綠水消失，希望縣府不要搶奪土地，別讓老人家再拖著年邁身軀四處抗爭。