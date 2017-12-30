〈中部〉空污基金分配 彰投苗三縣怨不公

2017-12-30

〔記者張聰秋／彰化報導〕中部四縣市昨在彰化縣政府中庭舉行四縣市宗教場所低碳認證標章簽署儀式，宣告共同推動宗教團體響應減碳環保節能行動上路。但彰化、南投、苗栗三縣首長在會中抱怨，空污基金嚴重分配不公，受害最多的卻只分配到一點點的錢，南投縣甚至一毛錢都沒有，地方沒錢防制空污，非常不公平！

彰化縣長魏明谷、苗栗縣長徐耀昌、南投縣副縣長陳正昇，異口同聲向中央喊話，也向台中火力發電廠坐落地在台中的台中市長林佳龍大吐苦水，他們要求空污基金徹底回歸污染受害的「空域主義」，不該以現制排放污染源座落地點的「屬地主義」，同時，提高徵收排放污染費用約束業者。

魏明谷說，空污基金分配以「空域」為原則才公平，排放固定污染源的大廠，所繳納的空污費用，需繳納一定比例給受害的縣市，中央分配給地方政府四成空污基金比例，應該重新調整。陳正昇則指出，南投縣幾乎沒工業，但他從南投來彰化，沿路霧濛濛，空氣品質很差，台中火力發電廠排放廢氣飄散到草屯，雲林六輕麥寮廢氣飄散到埔里，南投卻拿不到任何空污費，非常不公平。另外，徐耀昌也認為空污基金分配比例有重新調整的必要。

面對三個縣抱怨空污基金分配不當，林佳龍表示完全支持，他強調，希望中央從四成比例提撥二成，給污染源座落點鄰近受害縣市。