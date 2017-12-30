〈中部〉南投討捷運 林佳龍霸氣回應

2017-12-30

期望台中捷運藍線延伸到南投

〔記者張聰秋／彰化報導〕南投也要有捷運？台中市長林佳龍昨天出席在彰化縣政府舉行「中彰投苗中部四縣市首長會議」，他在會中指出，中部區域治理平台已見其成效，而目前台中捷運路網綠線已預定要跨過大肚溪，延伸到彰化縣，未來他期望台中捷運藍線也能夠延伸到南投，讓南投也有捷運。

林佳龍表示，台中市的公車路線都有駛進彰化、南投和苗栗，為中部交通樞紐，目前台中市府已推動搭公車十公里免費政策，獲得民眾的支持，未來希望能將免費路線擴及彰化、南投和苗栗，並將免費公車的「公里數」延長。

不單搭公車免費，林佳龍表示，台鐵是台灣西部重要路網，目前串起整個台中環狀鐵路系統的大台中「山手線」（仿照日本東京國鐵路線為環狀鐵路系統）軌道建設，也已經通過，他覺得，要把台鐵轉成區域型的軌道大眾運輸路網，就一定要把苗栗納入其中，才能讓中部的鐵路交通連貫在一起。

林佳龍指出，市政府規劃大台中山手線在大甲及后里段串聯成「彩虹線」（指弧形線路），路線將往苗栗通霄及苑裡延伸，同時從大甲后里彩虹線再往北延伸通往三義，路網相互串聯，建構更完善的鐵路路網。

擘劃中彰投捷運及苗栗山手線

與會的南投縣副縣長陳正昇表明，南投欠缺捷運，要減少汽機車輛移動污染源有困難，希望中央正視南投欠缺大眾公共交通運輸的問題，「南投也要有捷運！」

對此，林佳龍說，台中捷運路網綠線，在前瞻基礎建設計畫中已經跨過大肚溪，延伸到彰化，未來台中捷運藍線可以延伸到南投，讓台中、南投、彰化都有捷運，而苗栗則有大台中山手線的延伸路網。