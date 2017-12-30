〈中部〉嘉市議員郭文居因案解職 黃國村遞補

2017-12-30

幽靈人口案判緩刑4年 褫奪公權3年

〔記者丁偉杰、項程鎮／綜合報導〕中職前統一獅投手轉戰政壇的國民黨籍嘉義市議員郭文居，在民國一○三年議員選舉時，由助理協助遷戶口，利用幽靈人口妨害投票，最高法院維持台南高分院二審見解，昨依妨害投票正確罪判刑一年二個月、緩刑四年、褫奪公權三年定讞，並需於一年內支付公庫二十萬元，郭雖不用入獄，但喪失議員資格，另依教育部頒定「各級學校專任運動教練聘任管理辦法」，遭褫奪公權期間，郭也不能轉任學校教練。

對此判決，郭文居表示，尊重司法，正面面對，感謝市民過去的支持，他當初允諾市民服務四年，以後他只是改當志工，服務團隊照常運作，仍會持續推動棒球運動。郭文居團隊推派郭的弟媳黃思婷接棒，將投入下屆東區市議員選舉。

嘉市選委會專員楊俊銘指出，雖然距離本屆市議員任期只剩下一年，地方民意代表涉刑事案件判決確定經宣告褫奪公權，且涉及賄選、幽靈人口妨害投票，其缺額可依「選罷法」第七十四條規定予以遞補，郭文居解職後，該區議員缺額將由當時落選第一順位前市議員黃國村遞補，郭的解職案，將由內政部發函通知嘉市議會，郭解職生效日，即黃遞補生效日。

嘉市議會席次共有二十四席，無黨籍市議員洪有仁因違反廢棄物清理法，今年六月遭判刑三年二月定讞，洪入獄服刑遭解職，所遺職缺不能遞補；郭文居本屆市議員選舉在東區以吊車尾三千七百九十五票當選，郭的議員資格解除後，將由以一百四十九票之差輸給郭文居，淪為落選頭的黃國村重返議會。