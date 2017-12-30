〈中部〉（嘉縣）避開灌溉取水 大埔美污水放流花3億繞道

2017-12-30

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣大埔美精密機械園區污水排放，原本只要花一千萬元就近排至溪流，因環評要求不得在灌溉用水取水口上游排放，因而需繞道，花三億元埋設十公里長專管，遭質疑「捨近求遠」，縣府昨為此在溪口鄉公所舉行說明會，民代及鄉親於會中砲聲隆隆，經縣府經濟發展處長林學堅同意出具承諾書並公證，才消弭大家疑慮，稍稍化解反對聲浪。

溪口人︰為何不就近排放大林？

說明會由林學堅主持，縣議員詹金繪、溪口鄉代理鄉長孫維聰、溪口鄉農會總幹事劉純婷、前溪口鄉長劉邦詩，及多位村里長、鄉民代表及鄉親出席。詹金繪說，為何已有超大污水處理廠的園區，處理過的污水，卻要捨近求遠，花費數億經費排入三疊溪溪口段，是否因大林人反對，拿溪口鄉親墊背，為此她一再在議會要求縣府一定要說清楚講明白。

溪西村長陳獻仁憂心，園區如果排放重金屬廢水，致農田遭到污染，整治可是曠日廢時，縣府不能拿溪口鄉親的生命財產開玩笑。

劉邦詩也強調，如果污水經處理過沒有問題，為何不就近排入石龜溪、葉子寮溪等河流，難怪溪口鄉親強烈質疑內情不單純。

經發處允諾 嚴格把關隨時檢測

林學堅說，園區排放水都必須經污水廠處理至符合安全標準才會排放，且要求比放流水標準還嚴格，縣府不定時採樣把關，歡迎鄉公所、代表會隨時會同取樣檢測，所需費用由縣府負擔，多管齊下，確保水質。

至於為何要花三億元興建長十公里放流專管，林學堅表示，依據第三次環境影響差異分析報告結論，污水雖經處理也不得排放在灌溉用水取水口上游，只好繞道至取水口下方，石龜溪和葉子寮溪也都有灌溉取水口不能排放。

鄉親再三質疑，林學堅允諾將相關決議具體寫成承諾書，再經縣府、公所、代表會三方簽章後送法院公證，只要發生危害，權責屬縣府，一定照章賠償。