〈南部〉核准龍崎掩埋場建沉沙池 議員促撤回

2017-12-29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南龍崎區世界級的白堊泥岩地形景觀，計畫設置事業廢棄物掩埋場，引起龍崎鄉親及環團強烈反對，南市府於上週核准興建水保工程沉沙池。民進黨市議員蔡旺詮昨天緊急提出聲明。他說，很痛心政府要在絕美的月世界地形興建掩埋場，這已嚴重違背民進黨的創黨精神和價值，外界質疑民進黨已開始墮落，這是警訊，不得不慎。

蔡旺詮表示，該施工許可違背了當時市長、現任行政院長賴清德的承諾—在地方沒共識前，不會同意動工。他要求市府應撤回此施工許可，民進黨中央及地方全面執政，更應堅持理想與價值，才能贏得百姓的支持。

龍崎牛埔里長陳永和說，所謂的臨時沉沙池是做在水埔溪支流的河床上，河床和出水口高度竟是一樣的，真是離譜！此處無立即性的危險又無威脅到百姓的身家性命安全，應立即撤銷施工許可證。

蔡旺詮表示，目前市政府應該屬於看守性質，事涉爭議案件的決策都應更謹慎，並應由下任市長決定。

市府水利局表示，龍崎事業廢棄物綜合處理中心是經濟部工業局核准在案的開發案，並展延開發期限至一○八年三月十日，其環評於九十二年環保署審查通過，水保計畫也由原南縣府於九十九年核定，計畫總面積四十一．二公頃。歐欣公司依規定可申請防災維修，市府如果不准，後續崩塌造成的責任會是市府，該局也只有准許必要的○．六公頃，佔全部面積一．五％，這跟上次崩塌維修的目的與區域一致。