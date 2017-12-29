〈南部〉基本工資調三萬？企業：盼政府釋勞健保優惠

2017-12-29

〔記者邱灝唐、黃文瑜／台南報導〕總統蔡英文日前喊出希望基本工資能達到三萬元。不過，對於這項提議，老闆認為員工的能力不一定跟得上水準，況且薪水從二萬二千元提高到三萬元，老闆支出卻超過八千元，所以政府希望提高基本工資，但也要在勞健保的費率給出優惠。

在安平商圈經營安平陶坊的宋健誠表示，政府當然可以把基本工資調到三萬元，但是每一位員工的工作量也會相對提升，更希望員工展現出相對應的積極度，讓勞資雙方呈現正向回饋。

除了勞資雙方的和諧之外，仙仁嫩仙草老闆林宗民表示，政府也該出點力，畢竟對於老闆而言，薪水從二萬二千元調到三萬元，不僅是加八千元，還得加上勞健保費率的調漲及相關福利，因此政府應該在這方面釋出優惠。

不過，容樹下咖啡餐廳老闆陳孟容則認為，調薪必須看能力，如果員工沒有那樣的價值，為何要給這麼高的薪水？尤其是房租一年一年地漲，以她一間約廿個座位的餐廳來說，扣掉水電、人事等成本，每個月至少要十萬元才能打平。

製藥產業黃姓中小企業主表示，如果能讓員工過得更好，公司都很願意，但是實際上員工月薪調至三萬元起，真的很困難，主要是原物料上漲但物價不漲，如自行將產品漲價，後端通路也會因此選擇價格低的產品。黃姓企業主也表示，原本員工月薪二萬七千至二萬八千元，但勞基法修改後所有人事成本也跟著提高，早就超過三萬元。他認為若在現有環境條件不變的狀況下硬要把員工月薪調成三萬元，就只能降低分紅或是績效獎金。