〈南部〉西港外環道發包 藝術村青年市府嗆聲

2017-12-29

市府走道上高亢控訴 警方勸離

〔記者洪瑞琴／台南報導〕爭議不斷的西港外環道工程，昨日第四度開標，其中一標終於以九千多萬元決標發包出去，引發西港「堀仔頭生態藝術村」青年憤慨，不滿市府「假協商真招標」，適巧工務局在市府六樓會議室開年終成果發表會剛結束，他們突襲式圍在走道上高亢控訴，警方趕來勸離，現場一度引來緊繃氣氛。

工務局︰明年一月第三次研商

工務局說明，西港東側外環道為紓解台十九線車流及減少穿越市中心的過境性交通問題，並兼具救災及防災功能，在地方期待下，市府向中央爭取補助經費一億餘元，經嚴謹程序完成土地取得後，辦理後續工程招標，公開程序可受全民監督。工務局強調，尊重民意已兩次與西港「堀仔頭生態藝術村」討論糖鐵、老樹保存，預計明年一月上旬第三次研商，將結合道路設計及保存在地元素，創造糖鐵、老樹再利用價值。

昨日西港青年控訴市府玩弄權術，高喊「假協商真招標」、「西港外環道、農村死了了」。因仍是上班時間，引起府內騷動，警方也趕來勸離並二度口頭警告他們違反集會遊行法，他們表達抗議後在警方「護送」下離去，也讓在場官員鬆了一囗氣。

西港青年鄭敦哲沉痛呼籲，希望西港發展有更具創意的想像，以人和自然為本，而非為了選舉綁樁、消化預算而開發，市府所謂變更設計保留作法，其實是移位重建，破壞鐵軌與樹木，他們將會抗爭到底。