〈南部〉《2017新聞回顧1》等了40年 十全路終打通

2017-12-29

前言︰

歲末，時間的高點，這一年轟轟烈烈，改制前醞釀拆除違建打通十全路，近四十年後完成。民選市長二十三年首次市政府未舉債，推動諸多工程。

節流是執行預算得當的法門，控制人事與行政的開支，在陳菊市長的最後第二年演繹了預算政治學，期待她美麗的結尾！

〔記者葛祐豪／高雄報導〕延宕四十年、八任市長無法打通的十全路，終於在今年七月底通車了！

十全路果菜市場土地爭議，從前市長王玉雲開始，歷任市長都無法解決，陳菊任內透過徵收的救濟救助，利用近二年時間查訪溝通，獲大多數牴觸戶同意，雖有少數人反對，市府為了徹底執行，強制拆除。

陳菊在通車典禮上有感而發的說：「這是一條在地人等了四十年的路！」因為以往果菜市場周邊每逢颱風就淹水，主要幹道十全路與覺民路也長期被阻斷，導致交通阻塞、事故頻傳。

這條長三五○公尺、寬二十五公尺的道路打通後，從三民東區到西區不必繞道，有效連接後驛商圈與科工館生活圈，可節省約十五分鐘車程。

同時，市府更斥資四．三五億元，於十全路北側打造滯洪池公園，地上並有五層樓的立體停車場。市府原本也計畫拆除現有的果菜市場，改建觀光市場，但因攤商反對，最後決定就地升級。

外界曾詢問陳菊，卸任之前對市政還有什麼願景？

陳菊強調，第一個要完成的是十全路滯洪池公園，明年十月前一定要完成，為了十全路打通與興建滯洪池公園，「市府遭受很多抹黑攻擊，但為了高雄的發展，她可以承受。」