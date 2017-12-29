〈南部〉汽機車未讓行人 1小時取締15件

2017-12-29

〔記者方志賢／高雄報導〕汽機車行經行人穿越道，經常未禮讓行人優先通行，三民一警分局昨在高醫商圈十全路、自由路口加強取締，一小時共取締告發十五件，其中汽車九件違規、機車六件，均轉彎時未暫停禮讓行人，依法開罰一千二百元到三千六百元。

三民一警分局 開罰1200元到3600元

警方表示，行人在馬路上行走時，不像車輛鐵包人，行人一旦與車輛發生碰撞，往往受傷嚴重，為預防車輛未禮讓行人交通事故，配合交通大隊規劃，昨起加強取締汽機車未禮讓行人交通違規。

十全派出所及三民一交通分隊，昨上午九時至十時，選定三民區十全路、自由路口實施取締，一小時共告發十五件，均是汽機車轉彎未禮讓行人，警方也向違規民眾說明交通規則，提醒民眾遵守規則，以降低行人危險發生。

警方表示，取締重點包括汽車不讓行人優先通過行人穿越道或轉彎時不讓行人優先通過行人穿越道，均罰一千二百元至三千六百元；機車不在規定車道行駛，罰六百元至一千八百元；汽車不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，罰九百元至一千八百元。

警方表示，汽機車未禮讓行人，車輛本身也是綠燈，容易引起車輛駕駛人質疑，避免爭議，員警勤務紀錄器外，也架設蒐證器材，將違規行為全景攝入，以提升執法品質。

轄區取締熱點包括前火車站建國二、三路與中山一路、後火車站博愛一路與九如二路、三鳳中街商圈建國三路與自立一路、建國三路與中華三路、高醫商圈十全一路與自由一路等地點。