〈南部〉肺癌躍升屏東死亡榜首 潮州爭免費健檢

2017-12-29

公所擬提計畫 爭取空污補助

〔記者邱芷柔／屏東報導〕肺癌躍升屏東癌症死亡榜首，空污問題持續延燒，由於肺癌初期症狀不明顯，加上肺部健檢項目須由民眾自費，患者往往錯失治療良機，為此潮州鎮公所擬提出計畫，希望爭取空污補助，讓鎮民可以享有免費健檢。

11月空氣品質不良全國之冠

潮州鎮長洪明江指出，環保署空氣品質監測網不良日數月報表顯示，十一月空氣品質不良（AQI100以上）潮州測站達二十六天，居全國各測站之冠，除要求政府加重污染罰則並法辦不肖業者，呼籲高雄市府重視並管制污染源，公所也將爭取空污補助，讓鎮民享有呼吸道、肺部的免費健檢。

癌症死因排行 去年爬上第一

屏東縣衛生局統計癌症死因排行，一○四年，前三名分別為「肝和肝內膽管癌」、「氣管、支氣管和肺癌」、「結腸、直腸和肛門癌」，一○五年「氣管、支氣管和肺癌」死亡人數達三百八十九人，躍升癌症死亡榜首。

衛生局表示，空氣中的污染因子對惡性腫瘤、肺炎甚至慢性下呼吸道等疾病都會有影響，由於肺部問題民眾較不易察覺，除提醒民眾定期檢查，也呼籲在空氣污染指數高時做好自我保護，減少戶外活動。

縣府環保局長魯台營表示，屏東縣每年僅有一億九千萬元經費用於空污防制與應變，是高雄市空污費的三十分之一，希望中央能提高補助，環保局也會針對潮州、屏東等空污嚴重地區，討論健檢補助可行性。