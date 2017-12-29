〈南部〉看最後夕陽、最早日出 恆春半島注意交管

2017-12-29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕元旦連假恆春半島有本島「最後夕陽」及「最早日出」，預期連假恆春半島將湧入十萬人潮，警方不敢大意，屏東縣警局各分局祭出交通管制措施，盼疏解車潮。

關山送夕陽 龍坑迎曙光

台灣本島今年最後落日和明年首道曙光都在恆春半島，送夕陽活動於三十一日下午五點二十五分在恆春關山舉行，墾丁龍坑則在元旦清晨六點三十五分迎接開年首道曙光，屏縣府為拉抬恆春觀光，與觀光業者在龍磐公園合辦DJ音樂及南島舞集表演，邀請民眾「破舊迎新來墾丁！」

恆春分局將於龍磐草原實施交管，一○七年元旦凌晨零時到早上八時，台二十六線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑路段，除居民外車輛不得進入，墾管處則分別於鵝鑾鼻公園、滿州界碑設接駁站，於凌晨二時三十分及三時起視遊客量發車及曙光後的返程服務。

視車流分級 強力取締違停

恆春警方連假三天早上八時到晚間十時，於各路口加派警力，台二十六線熊家豬腳前分隔島缺口封閉；台二十六線三十一到三十二K處道路、屏一五三線射寮路口至墾四之一路口段及墾丁大灣路道路兩側禁止停車；車城和平路口、中正路口、中山路一二四巷前及墾丁大灣路段，將視車流作分級規劃、分流導引、單向管制及障礙排除等，並強力取締違停。

枋寮分局將於台一線四三六K（水底寮五岔路口）到四四一K（中山路口）視車潮調撥車道，預計十二月三十、三十一日早上八到十二時，將北上車道調撥予南下車輛使用；十二月三十一及元旦下午二時到六時則將南下車道調撥予北上車輛使用，並祭出替代道路的分流措施。