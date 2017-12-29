〈台北都會〉體總事件柯冷處理 李柏毅促追究到底

2017-12-29

李：對柯十分失望

〔記者蔡亞樺、蕭婷方、鍾泓良／台北報導〕台北市體育總會日前發給台北市體育局公文，內容指涉國民黨已故市議員李新「短視（且短命）」，挑釁意味濃厚，遭各界砲轟後也未有下文，主管機關體育局也未曾嚴正公開表態、僅說會與體總「溝通」；昨又爆出前體育局長洪嘉文修法刪體總行政費受阻下台，市長柯文哲昨被問到此事，冷處理未正面回答。李新之子李柏毅昨對柯十分失望，質疑有不可告人的關係，要市府追究到底。

對於父親受辱，李柏毅日前要求體總道歉，若不道歉，為捍衛父親名譽將提告。李柏毅昨重申，若體總不道歉，將寄存證信函，到時法院見。對此，體總祕書長林克謨昨態度也不放軟，表示體總被罵不還口、被打不還手，也沒什麼好回應，「歡迎他來告」。

體總：沒什麼好回應 歡迎來告

台北市議會教育委員會本週一審查體育局明年度預算時，國民黨籍北市議員應曉薇拿出一份體總上月函覆給體育局的公文，內容指涉李新是「短視且短命的無知議員」，藍綠議員齊聲砲轟，李柏毅更痛罵不齒和憤怒。

本報昨獨家報導，體總「短命公文」事件爆發當晚，洪嘉文於LINE向友人抒發心情，表示自己是因為體總行政費受阻兩次而選擇離開，表示「一個民間運動組織無視行政機關及民意代表的存在，而行政機關竟無法有效治理，這還有公平與正義嗎！」

被問洪嘉文離職 柯僅回「好啦！」

體總事件爆發至今，市長柯文哲第一時間不但冷處理，被問到洪嘉文離職一事，柯昨出席公宅活動受訪時僅回「好啦！」未正面回應。李柏毅批，體育局為體總督導機關，至今對個案沒有嚴厲譴責、也無表態，柯文哲也不願意表達立場，即代表柯挺體總，對柯十分失望。

李並表示，議員受體總侮辱，市府身為督導單位不表達立場，未來府會關係只會更差。針對父親受辱，李柏毅強調，若體總持續不道歉，過兩天會寄存證信函給體總，到時雙方法院見。

林克謨則回嗆，李柏毅日前上電視新聞節目時，竟說不認識體總會長呂威震，也沒在金六結受訓，根本是公然說謊，當時是李新親自拜託呂威震到金六結探視李柏毅，都有人證的，李柏毅還沒當上議員就說謊，覺得很可悲，並指李柏毅被應曉薇牽著鼻子走，顛倒是非，若李柏毅要提告歡迎來告。