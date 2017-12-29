〈台北都會〉選情考量 蔡壁如將辭市長室主任

2017-12-29

蔡保留12職等顧問 對外招募新主任

〔記者郭安家／台北報導〕二○一八年選舉將近，台北市長柯文哲的親信、市長室主任蔡壁如，於市政總質詢時備受市議員抨擊，為免柯蔡體制風波影響選情，昨天證實蔡壁如將請辭市長辦公室主任一職，但仍保留十二職等顧問，柯將對外招募新主任，而新主任也一樣掛十二職等顧問缺。蔡壁如昨證實此事，並坦言市長覺得她硬邦邦不懂社交，新主任未來要應付選舉期間與所有政黨及議員關係，沒有限定應徵者的政黨背景、顏色。

議員：外界恐質疑換湯不換藥

民進黨市議員許家蓓表示，蔡壁如應該是「被請辭」市長辦公室主任職務，目的是在明年市長選戰期間規避責任，但蔡仍然擔任十二職等的有給職顧問職缺，恐怕會被外界質疑換湯不換藥，繼續掌握市政大小事，會給人有權無責的觀感。且若如蔡壁如所述，她未來只負責行程、行政事務，那用到十二職等的職缺讓人覺得有點「大材小用」。

許家蓓建議，再過幾天就進入柯市長這個任期的最後一年，尤其目前正在審議台北市政府總預算，在這個時間處理人事，好像不太妥當，蔡在此時辭去辦公室主任一職，恐怕只是為避免柯蔡體制、地下市長的罵名繼續延燒影響明年選情，希望柯能以市政為優先，不要對選舉充滿那麼多的算計。

蔡：是「不懂政治操作的幼稚園」

蔡壁如昨接受記者訪問時坦言，明年選舉很複雜，要處理與民進黨關係，柯文哲告訴她「要躲起來不要再對外接觸，不然會死得很快！」選舉可能會殺得你死我活，但她不懂選舉，她不像政治人物，也不會沒事亂哈拉、喝酒social；她是「不懂政治操作的幼稚園」。蔡壁如說，「我的生活很無聊，是精準的機器人，平常整理報表，寫檢討報告，才是我的工作。」

對此，北市府發言人劉奕霆表示，市長確實有提過這個想法，認為蔡壁如在對外的待人處事上不夠柔軟，加上府內尚有一顧問職缺，因此希望能夠找人擔任顧問職，將職務做內外分工。未來蔡壁如專責處理府內會議、資料處理與管考，新的顧問職則處理對外行程之安排，但人選尚在討論當中，一切仍未定案。

蔡壁如表示，未來她將只負責排晨會事宜、弄市長行程，不會做對外溝通協調，非不得已才會處理議員協調會；外界質疑她有權無責，她認為這要看對責任的定義是什麼，她的責任才大，要顧好柯文哲、管理老闆的形象，但她不會去管其他局處施政。