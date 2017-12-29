〈台北都會〉桃園A7合宜宅排污水 新北促立即改善

2017-12-29

環局檢測水質 已近嚴重污染

〔記者魏瑾筠、葉冠妤／綜合報導〕桃園市龜山區A7合宜住宅因為沒有污水處理廠，生活污水接管後流入新莊區十八份坑溪、啞口坑溪，引起新莊民眾怒火、痛批「以鄰為壑」，新北市環保局檢測水質已接近嚴重污染程度；相關單位昨天會勘，桃園市環保局表示生活污水經初步處理，進入滯洪池後才排放入溪，一切合法；但農委會水土保持局指出，滯洪池不允許排入生活污水，要求建商另行處置。

要求不得再用滯洪池排水

農委會水保局、內政部土地重劃工程處和新北、桃園兩市環保局等單位昨會勘，水保局表示，滯洪池功能是收集雨水而非生活廢水，不允許A7合宜宅遠雄、名軒及麗寶基地共二七八三戶的生活污水流入公滯十二滯洪池再排放入溪；另皇翔基地的一八四○戶生活污水是經過公滯十滯洪池，最後排入啞口坑溪。

新北市環保局公害稽查發言人孫忠偉表示，根據水質監測顯示，新北市與桃園市交界處的溪水水質已達中度污染程度（RPI5.75），接近嚴重污染值（RPI6以上），新莊民眾抱怨不已。

孫忠偉說，雖然A7合宜宅宣稱有社區專用的污水下水道，但當初因應防災設置的滯洪池，竟成了生活污水的收集池，達到一定水位就排入十八份坑溪、啞口坑溪；新北市政府要求內政部土地重劃工程處立即改善A7合宜宅的雨水、污水分流設施，將生活污水改排到桃園市境內，不得再用滯洪池排水，影響下游的新莊居民。

桃市：排放爭議交相關單位協調

桃園市環保局表示，A7合宜宅生活污水經內部自行處理，已屬於放流水而非污水，只要主管機關同意都可排放，環保局會加強稽查，至於排放爭議交由相關單位協調處理。