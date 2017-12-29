〈台北都會〉新北有線電視收費 明年每月維持上限500元

2017-12-29

審議委員會不同意業者調漲

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市有線廣播電視費率審議委員會審查明年度的收視費，昨天宣布市內十一家既有的業者，每月每戶基本套餐收視費仍維持上限五百元；新聞局副局長謝麗蘭表示，委員會參酌其他縣市收費和新北市有線電視發展現況，不同意業者調漲，等未來實施分組付費機制後再考慮調整。

謝麗蘭指出，審議委員會鑑於新北市境內的競爭區及非競爭區（即經營區內無跨區及新進的業者），對收視戶長週期（季繳或年繳以上）繳費優惠方案，仍存有不同區、相同商品不同價格情形，對收視戶很不公平，委員會希望非競爭區的系統業者，儘快訂定長週期繳費優惠方案，縮小競爭區與非競爭區的優惠差距，業者所訂的優惠方案內容，將作為明年費率審議的重要參考。

分組費率實施 再考慮調整

她說，委員會從十二月起已召開四次會議，邀請消費者保護團體、傳播、財經、會計、法律等專家學者，審視業者的經營狀況與提報費用資料，不少業者表達希望調高基本套餐的收費上限到五百八十元以上。

但委員會參酌其他縣市的收視費甚至有調降情況，且新北市的業者會視競爭情形主動降價，部分區域基本套餐費率低於五百元上限，因此認為明年的有線電視收視費仍應維持五百元上限不變。

謝麗蘭說，各區業者提供的收視頻道數目和費率差別極大，最便宜的基本套餐僅有十八個頻道、每戶每月卅元，也有基本套餐達一百廿三個頻道、每戶每月五百元，業者如有惡性競爭情事，將立即重啟費率審查機制，確保消費者收視權益。