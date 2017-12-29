〈北部〉羅東林鐵復刻版 天送埤試車

2017-12-29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕羅東森林鐵路停駛超過卅八年，宜蘭縣三星鄉公所打造一輛「復刻版」林鐵小火車，昨在天送埤車站試車，縮小版機車頭拖拉兩台客車，繞行車站環狀軌道，勾起老一輩鄉民回憶。公所表示，小火車微調後，最快明年三月上路試營運。

羅東林鐵全長約卅六點四公里，路線從太平山土場到羅東鎮竹林，沿途設有十座車站，早期太平山林業興盛時，鐵路沿線可見載滿珍貴林木的蒸汽車頭，馳騁在三星田野。但一九七九年停駛後，羅東林鐵也走入歷史。

為了讓林鐵復駛，三星鄉公所先在天送埤火車站新建三五五公尺環狀軌道，今年並斥資一百八十萬元，打造實體三分之一「復刻版」小火車。鄉長黃錫墉指出，林鐵早期兼營載客，是三星人共同記憶，停駛後，鐵軌、車站荒蕪，現在小火車重現天送埤車站，讓人重溫往日情懷。

小火車耗時半年時間打造，蒸氣車頭以電力驅動，時速約二點四公里；兩節客車可載運八人，繞行天送埤車站一圈約八分鐘，為求擬真，車頭還裝有噴霧器、汽笛，吸引遊客目光。

「真的很感動！」蔡姓民眾說，從小他就是聽著火車汽笛聲長大，小火車重回天送埤，很期待正式上路的日子。

天送埤車站建於一九二一年，偶像劇「下一站．幸福」、電影「聽見下雨的聲音」都曾到此取景。黃錫墉說，最快明年三月試營運，試營運期間免費搭乘，要讓遊客化身穿越劇主角，感受羅東林鐵風光。