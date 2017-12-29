〈北部〉希望入學上台大 宜蘭黃玉真「感受自由」

2017-12-29

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕一○七學年度宜蘭縣首名台大生出爐，國立蘭陽女中學生黃玉真透過「希望入學」管道，錄取台大中文系。黃玉真在中國出生，國中時回到台灣，才感受到「自由」，這是兩岸生活最大的差異，她希望以後能像魯迅一樣，成為透過文學反思社會的人。

黃玉真的母親是中國廣東人、父親是台灣人，後來父母離異，母親扛起家計撫養她長大，黃玉真認真向學，今年透過學校推薦參與「希望入學」，全國僅卅五人獲錄取。

「希望入學」是提供給低收或中低收入家庭、特殊境遇家庭、新住民二代的入學管道；黃玉真不僅是新住民二代、也是低收入戶；她說，媽媽洗碗、掃地、打零工，每個月賺不到兩萬元，含辛茹苦撫養她長大，很感謝媽媽。

黃玉真說，以前在中國學文言文，可能因為中國太注重考試取向，通常僅理解文意，沒有對文言文特別喜歡，直到回台灣念了高中，學著從文句接觸作者深沉思考，慢慢感受到文言文的美，不再只是看到表面，也因此愛上了中文。

黃玉真回台灣後，感受到兩岸生活最不一樣的就是「自由」；以前在中國，從未關心自己權利，被限制也渾然不知，台灣公民運動生氣蓬勃，日常生活可以不斷討論議題，她參加過同志遊行等社會運動，每個人都很熱情真的很有參與感，也學會對社會關心，並爭取自己權利。