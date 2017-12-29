〈北部〉七星潭迎曙光 F-16戰機率隊表演

2017-12-29

〔記者游太郎／花蓮報導〕空軍第五聯隊配合花蓮縣政府辦理「一○七年元旦七星潭迎曙光」活動，當天清晨將由聯隊長陳黃榮少將親自上陣，駕駛「彩繪太陽神」F-16戰機，率領五機「大雁隊型」迎接明年第一道曙光，是歷年來官階最高、堪稱「最殺」的表演。

空軍第五聯隊昨天上午九時至十時十分，於花蓮七星潭海岸舉行迎曙光預演，九時整四架F-16戰機陸續起飛升空，在外海完成編隊後，由北往南飛越七星潭海灘上空，並打開落地燈向民眾致敬，連續兩趟模擬當天航線及編隊預演，隨後再模擬塔台航線低空衝場，解散時飛行員再以超過6G的壓力，以小角度、高速轉彎方式脫離，讓民眾體驗F-16低空飛越時的震撼力，見證空軍的精實訓練成果。

五聯隊指出，元旦除了F-16 迎曙光活動外，當天清晨六時分，七星潭賞星廣場將舉行升旗典禮，縣長傅崐萁邀請縣民和遊客齊唱國歌，精神抖擻地迎接新的一年，並藉由健走及淨灘活動，近距離欣賞太平洋浩瀚之美；參與健走及淨灘的民眾，可領取摸彩券一張，憑券兌換紀念品針織襪，送完為止，並有機會抽中五十五吋4K聯網電視、自行車等大獎。

當天上午六時起，七星潭附近道路實施彈性交通管制，空軍花蓮基地門口前廣場及花蓮酒廠開放民眾停放車輛，請民眾留意配合，遵從交警人員指引。